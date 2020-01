Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Esterwegen (ots)

Heute gegen 10:15, haben Beamte der Polizei Esterwegen, einen auf der Poststraße, in Esterwegen, fahrenden Pkw angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 42-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt. Im Laufe der Ermittlungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer bereits am Sonntag in Hannover polizeilich kontrolliert wurde. Auch hier wurde das Fahren unter Alkoholeinfluss (0,56 Promille) festgestellt. Dort wurde ihm schon die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell