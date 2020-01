Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Pkw touchiert

Nordhorn (ots)

In der Hannoverstraße in Nordhorn wurde am Freitag vergangener Woche zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ein am Straßenrand geparkte Pkw beim Rückwärtsfahren von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr touchiert. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Tel. 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

