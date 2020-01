Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fußgänger angefahren

Lingen (ots)

Am Montag vergangener Woche wurde gegen 18:10 Uhr eine Fußgängerin am Fußgängerüberweg zum Bahnhof an der Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen beim Überqueren der Straße von einem schwarzen Audi angefahren. Der Fahrer des Audis verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

