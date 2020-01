Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Wohnungseinbruch in der Sporwörthstraße - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Sporwörthstraße, in Höhe des Steinsburgweg, wurde am Dienstag, zwischen 10:20 Uhr und 22:30 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen. Über die Kellertür hatten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen verschafft und im Anschluss die gesamten Räumlichkeiten nach Stehlenswertem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen fielen ihnen dabei ein Rucksack, ein Spiegel, ein Geldbeutel und eine geringe Menge an Bargeld in die Hände. Mit dem Diebesgut von noch unbekanntem Wert ergriffen sie dann die Flucht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

