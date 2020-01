Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Audi beim Ein- oder Ausparken beschädigt - Verursacher geflüchtet - Zeugen gesucht!

Hockenheim (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Zeit von Montag, 21 Uhr bis Dienstag, 11:30 Uhr, einen Audi A3, der in der Hirschstraße geparkt war. Im Anschluss war der Verursacher geflüchtet, obwohl am Audi Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden war. Die Ermittler gehen anhand der festgestellten Lackantragungen an der Stoßstange davon aus, dass der oder die Flüchtige einen hellen PKW fuhr.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell