Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Riedle: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw fordert einen Verletzten - Beteiligter gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Radfahrer die Straße Riedle vom Erlenweg kommend in Richtung Jugendfarm. Im Bereich der Jugendfarm rangierte zu diesem Zeitpunkt ein älterer, grauer Opel Zafira, welcher von einem ca. 40-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenprall zwischen dem Radfahrer und dem Opel. Nachdem sie beide Beteiligten kurz unterhalten hatten und keine Schäden feststellen konnten, trennten sie sich ohne den Unfall polizeilich aufnehmen zu lassen. Nachdem beim Radfahrer jedoch im weiteren Verlauf Schmerzen auftraten und er sich in ärztliche Behandlung begeben musste, wurde der Unfall nachträglich durch das Polizeirevier Ludwigsburg aufgenommen. Der Fahrer des Opel Zafira wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141-185353 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell