Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Einbruch in Apotheke; Waldenbuch: Audi zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg-Kuppingen: Einbruch in Apotheke

Nach Aufhebeln eines Fensters ist ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag in eine Apotheke an der Hemmlingstraße eingestiegen. In den Geschäftsräumen hebelte er Schränke auf und ließ mehrere hundert Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

Waldenbuch: Audi zerkratzt

An mehreren Stellen hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Freitag einen Audi zerkratzt, der in der Altenhausstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. In der Vergangenheit war der Audi bereits auf dieselbe Art und Weise beschädigt worden. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell