Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Beim Diebstahl überrascht

Gevelsberg (ots)

Am 06.07. um 03:15 Uhr wurden Bewohner eines freistehenden Wohnhauses an der Krabbenheider Straße durch verdächtige Geräusche geweckt. Einer von ihnen überraschte einen unbekannten Tatverdächtigen, der gerade in einem Carport Flaschen in seine mitgeführte Tasche steckte. Der Dieb flüchtete mit seiner Beute über einer Weide Richtung Wanderweg. Dabei bewarf er den ihn verfolgenden Anwohner zunächst mit den erbeuteten Flaschen, verfehlte ihn jedoch. Daraufhin zog er eine Metallkette und drohte seinem Verfolger damit, sodass dieser die Verfolgung abbrach und der Tatverdächtige unerkannt flüchten konnte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 55-60 Jahre alt, kräftige Statur, graue Haare, bekleidet mit einer grauen Jacke mit schwarzen Ärmeln und einer grauen Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter 02333-9166-4000 entgegen.

