Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall auf der Hammer Straße - Kradfahrer wurde schwer verletzt

Unna (ots)

Ein 44-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem PKW Skoda die Zufahrt vom Kreistierheim Unna und wollte hier nach links auf die Hammer Straße in Fahrtrichtung Unna abbiegen. Hierbei übersah er einen 28-jährigen Kradfahrer, der mit seinem Kraftrad Yamaha die bevorrechtigte Hammer Straße in Fahrtrichtung Norden befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Der verletzte Kradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Die Hammer Straße wurde für die Unfallaufnahme zwischen Hubert-Biernat-Straße und Zechenstraße komplett gesperrt. Ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Das Kraftrad wurde sichergestellt. Der 28-jährige Kradfahrer war offensichtlich nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem stellte sich heruas, dass das Kraftrad nicht zugelassen war. Nach Zeugenaussagen war der Kradfahrer zu schnell unterwegs. Erlaubt sind an dieser Stelle 50 km/h. Der beteiligte Pkw war ebenfalls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

