Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Brand - Kinderhort in Brand gesetzt

Bergkamen (ots)

Am 25.04.2020 (Sa.), gegen 01.40 Uhr, wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei über eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Kinderhortes auf dem Westfalenweg in Bergkamen in Kenntnis gesetzt. Vor Ort wurde festgestellt, dass innerhalb des Gebäudes mehrere Räumlichkeiten gebrannt haben. Die Brände konnten durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht werden. Der vermutete Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern zur Zeit noch an.

