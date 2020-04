Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - PKW fuhr gegen Bus

Kamen (ots)

Ein 60-jähriger Kamener fuhr am Donnerstag (23.04.2020) auf der Straße Zollpost und beabsichtigte geradeaus auf die Autobahn A1 in Richtung Köln zu fahren. Als die Ampel grünes Licht für die Rechtsabbieger zeigte, deute er dieses falsch und fuhr an, um die Unnaer Straße zu queren. Hier prallte er mit einem von rechts kommenden Bus, der den rechten Geradeausfahrstreifen befuhr, in Höhe des Busfahrers zusammen. Der PKW drehte sich anschließend und stieß etwa in der Mitte des Busses noch einmal mit ihm zusammen.

Hierdurch verletzte sich ein 4-jähriger Junge aus Kamen, der als Fahrgast in dem Bus saß, leicht. Nachträglich meldete sich eine 19-jährige Holzwickederin bei der Polizei und gab an, ebenfalls leicht verletzt worden zu sein.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20 000 Euro.

