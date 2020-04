Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Von PKW erfasst: Motorradfahrer schleudert nach Verkehrsunfall auf Gehweg und erfasst Fußgänger - beide schwer verletzt

Kamen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (22.04.2020) gegen 16.20 Uhr in Kamen gekommen.

Ein 83-jähriger Unnaer befuhr mit seinem Citroen Berlingo die Westicker Straße in Fahrtrichtung Kamen-Innenstadt und wollte nach links in die Werkstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 52-jährigen Motorradfahrer aus Kamen, der auf der Westicker Straße stadtauswärts unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde mit seinem Kraftrad auf den Gehweg der Westicker Straße geschleudert, wo er einen 61-jährigen Fußgänger erfasste. Beide Personen blieben schwer verletzt auf dem angrenzenden Grünstreifen liegen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

