Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerte (ots)

Ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Witten ist am Mittwoch (22.04.2020) bei einem Verkehrsunfall in Schwerte schwer verletzt worden, als er gegen 14.50 Uhr mit seinem Kraftrad der Marke Honda auf der Wannebachstraße in südlicher Richtung unterwegs war und ihm ein 78-jährer Schwerter mit seinem Ford Fiesta beim Abbiegen links in die Reichshofstraße die Vorfahrt nahm - es kam zum Zusammenstoß. Der schwer verletzte Wittener musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.

