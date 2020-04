Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Mitarbeiter des Ordnungsamtes gezielt angehustet - Abteilungsleiter Polizei: "Asoziales Verhalten"

Schwerte (ots)

Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Schwerte wurden am Montagmorgen (20.04.2020) gegen 10.00 Uhr am Postplatz in Schwerte vier Personen angesprochen, da sie in einer Gruppe zusammenstanden und den erforderlichen Abstand zueinander nicht einhielten. Nachdem die Ordnungsamtsmitarbeiter die Personen auf die einzuhaltenden Verhaltensregeln hinwiesen, hustete ein 51-Jähriger gezielt einen männlichen Stadtvertreter an. Die Polizei leitete gegen den Schwerter ein Strafverfahren ein.

"In der Coronakrise die Mitmenschen - und dazu zählen auch Amtsträger wie Polizeibeamte und die Ordnungskräfte der Kommunen - gezielt anzuhusten, ist nicht nur ein asoziales, sondern auch strafrechtlich relevantes Verhalten, das wir aufs Schärfste verurteilen und konsequent verfolgen", sagt Peter Schwab, Leitender Polizeidirektor und Abteilungsleiter Polizei bei der Kreispolizeibehörde Unna, nach dem jüngsten Vorfall in Schwerte, einem Einsatz in Bergkamen am Freitag (17.04.2020) sowie zwei Einsätzen in Werne und Schwerte am 9. April, bei denen Polizeibeamte gezielt angehustet wurden (die Polizei berichtete jeweils).

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell