Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwerte (ots)

Eine 32-jährige Schwerterin befährt am Samstag (18.04.20) gegen 12:34 Uhr mit einem Fahrrad in Begleitung eines 38-jährigen Schwerters die Ostberger Straße talwärts in Richtung Schwerte Innenstadt. In dem Eisenbahntunnel erschreckt sie sich auf Grund eines PKW. Sie verreißt den Lenker ihres Fahrrades nach rechts und gerät gegen den Bordstein. Dadurch kommt sie nach rechts zu Fall und rutscht mehrere Meter über den Bordstein. Hierbei zieht sie sich schwere, aber augenscheinlich keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Sie wird mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die Ostberger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen sowie einem Rettungshubschrauber vor Ort eingesetzt. Es entstand nur ein geringfügiger Sachschaden an dem Fahrrad in Höhe von etwa 20 Euro.

