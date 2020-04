Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit Verletzten - drei Verletzte Personen

Bönen (ots)

Ein 27jähriger Mayener befuhr am Freitag (17.04.20) um 12:30 Uhr mit seinem Pkw die Straße Röhrberg in südliche Richtung. An der Kreuzung Kamener Straße wollte er geradeaus auf die Fröndenberger Straße fahren. Hierbei beachtete er nicht das für ihn geltende Verkehrszeichen "STOP". Ungebremst wollter er nach Zeugenaussagen die Kreuzung überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer auf der bevorrechtigten Straße befindlichen 49jährigen Kamenerin, welche die Kamener Straße in Richtung Osten (Flierich) befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die 3 in den Fahrzeugen befindlichen Personen verletzt. Sie wurden mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Eine Person (49-jährige Fahrzeugführerin) musste stationär im Krankenhaus verbleiben, Lebensgefahr besteht nicht. Der Unfallverursacher konnte nach ambulanter Behandlung mit leichten Verletzungen entlassen werden und sein Beifahrer (49-jähriger Lünener) gilt nach der erfolgten Untersuchung als unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden auf eigenen Wunsch durch Abschleppunternehmen abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut.

