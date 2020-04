Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Straßenraub - Täter erbeute einen Tretroller

Unna (ots)

Am Samstag (18.04.2020) spielte ein zwölfjähriger Unnaer gegen 15:00 Uhr auf der Friedrich Ebert-Straße in Höhe der Untere- Husemannstraße mit seinem Stunt-Scooter. Er wurde von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Die Person war vermutlich stark alkoholisiert, tanzte und sang dabei. Der junge Mann forderte das Kind auf ihm den Roller kurz zu geben. Als das Kind dies ablehnte, entriss er dem Kind mit den Worten, "Fuck you, das ist jetzt meiner" den Roller gewaltsam und entfernte sich mit dem Roller in Richtung Kamen. Das Kind wurde dabei nicht verletzt. Der junge Mann wurde wie folgt beschrieben: Der Täter wird auf ungefähr 18 Jahre geschätzt, er ist augenscheinlich deutscher Abstammung bzw. westeuropäischer Erscheinung, schlank, hat kurze blonde Haare an den Seiten rasiert mit zur Seite gelegtem Deckhaar. Er trug bei der Tatausführung eine dunkle Jogginghose und ein dunkles T-Shirt. Wer kann sachdienliche Angaben machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02303- 921 3120 oder 02303- 921 0 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell