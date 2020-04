Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Polizei sucht Besitzer/in eines gefundenen Motorrads

Bergkamen (ots)

Die Polizei sucht den/die Besitzer/in eines schwarzroten Daelim Roadwin-Motorrades, das am Freitag (03.04.2020) in einem Gebüsch am Hafenweg in Bergkamen gefunden wurde. Es besteht der Verdacht, dass das Leichtkraftrad gestohlen wurde.

Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

