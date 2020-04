Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Osterfeuer, Hasenkostüm, Schnapsflasche: 63-Jähriger beschäftigt Polizei und Ordnungsamt gleich zweimal am selben Abend

Unna (ots)

Gleich zweimal hat ein 63-jähriger Unnaer am Samstagabend (11.04.2020) Polizei und Ordnungsamt beschäftigt.

Wegen der starken Rauchentwicklung eines selbst entfachten Osterfeuers im eigenen Garten steuerten Polizei und Ordnungsamt im Rahmen der täglichen Ordnungspartnerschaft gegen 17.30 Uhr das erste Mal die Vinckestraße an. Angetroffen wurde der 63-jährige Grundstückseigentümer - in einem Hasenkostüm und mit einem Körbchen in der Hand, in der eine Schnapsflasche lag. Der Aufforderung, das verbotene Feuer zu löschen, kam der Sohn des 63-Jährigen nach.

Rund drei Stunden später, gegen 20.30 Uhr, rückten Polizei und Ordnungsamt das zweite Mal zur Vinckestraße aus. Denn: Das Osterfeuer brannte wieder. Der 63-Jährige, der weiterhin ein Hasenkostüm trug und mittlerweile sichtlich alkoholisiert war, wurde abermals aufgefordert, das Feuer zu löschen. Darum kümmerte sich erneut der Sohn.

Ende des feucht-fröhlichen Osterabends: Den 63-jährigen Unnaer erwartet nun ein Bußgeldbescheid vom Ordnungsamt.

