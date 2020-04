Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - beide Unfallbeteiligten verletzen sich leicht

Kamen (ots)

Am 12.04.2020 (So.), gegen 17.00 Uhr, beabsichtigte ein 61jähriger Fahrzeugführer aus Kamen auf der Dortmunder Allee in Kamen vom Fahrbahnrand aus zu wenden, um die Dortmunder Allee in Fahrtrichtung Afferde zu befahren. Bei diesem Manöver übersah er den 70jährigen Kradfahrer aus Dortmund, welcher die Dortmunder Allee in Fahrtrichtung Kamen befuhr. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Verlauf sich beide Fahrzeugführer leicht verletzten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

