Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach PKW Diebstahl - Wer kennt die abgebildete Person?

Unna (ots)

In der Nacht zum 10.01.2020 drangen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Gartenstraße ein. Sie entwendeten eine Handtasche, in der sich die Fahrzeugschlüssel zum vor dem Haus geparkten weißen Nissan Qashqai befanden. Mit dem Originalschlüssel entwendeten sie den PKW und wurden von einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Kamen geblitzt. Eine Woche später wurde das Fahrzeug erneut in Unna, allerdings mit als gestohlen einliegenden Kennzeichen, geblitzt. Mit diesen Kennzeichen konnte der PKW am 28.01.2020 in Unna aufgefunden und sichergestellt werden.

Auf Anordnung des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei Lichtbilder des unbekannten Fahrers des entwendeten Fahrzeugs. Wer kennt den abgebildeten Mann?

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Lichtbildern des Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/unna-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls-eines-kraftfahrzeugs

