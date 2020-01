Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Sachbeschädigungen an der Realschule

Leichlingen (ots)

Am Freitagabend (17.01.), zwischen 20.30 Uhr und 22.00 Uhr, haben Unbekannte in der Sporthalle der Realschule Am Hammer zum Nachteil des Leichlinger Turnvereins einen Schaden von circa 500 Euro verursacht. Im Tatzeitraum schlugen sie die Plexiglasscheibe eines Schaukastens ein und zerstörten einen Werbeaufsteller.

Am Montagmorgen (20.01.) fiel dann auf, dass es am Wochenende zu weiteren Sachbeschädigungen am Gebäude der Realschule gekommen ist. Zwei Fensterscheiben und eine Glastür im Erdgeschoss sind beschädigt worden. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0. (ct)

