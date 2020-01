Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Linienbus mit Bremsmanöver: Zahn verloren

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 35-jähriger Bergisch Gladbacher musste sich am Montagmorgen (20.01.) nach einem Unfall in der Zahnklinik behandeln lassen.

Er saß um kurz nach 08:00 Uhr in einem Linienbus auf der Friedrich-Ebert-Straße. Der 60-jährige Busfahrer fuhr von Moitzfeld in Richtung Bockenberg. Kurz vor der Haltestelle Technologiepark bremste nach Aussage des Busfahrers ein vorausfahrender Pkw plötzlich und er musste ebenfalls stark bremsen. Dabei rutschte der 35-Jährige von seinem Sitz und schlug unglücklich mit dem Gesicht vor eine Haltestange in dem Bus.

Er erlitt dabei Platzwunden im Gesicht und verlor einen Zahn. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in eine Kölner Zahnklinik. (rb)

