Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Blaulichter und Werkzeug gestohlen

Fulda (ots)

Blaulichter von Einsatzfahrzeugen gestohlen

Fulda - Unbekannte stahlen am Donnerstag (16.5.) zwischen 9:30 Uhr und 16:50 Uhr verschiedene Blaulichtanlagen von zwei Einsatzfahrzeugen, welche anlässlich der Messe Rettmobil auf dem Parkplatz des Messegeländes in der Fulda Galerie abgestellt waren. Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei Magnetblaulichter, sowie einen Blaulichtbalken im gemeinsamen Wert von rund 600 Euro.

Baucontainer aufgebrochen

Großenlüder - Einen Baucontainer, der auf einer Baustelle in der Straße "An der Aspe" abgestellt ist, brachen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14.5.) auf. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, stahlen sie etliche hochwertige Baumaschinen sowie verschiedene Motorsägen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

