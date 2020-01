Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher steigen über Wintergarten ein

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montagabend (20.01.), zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr, sind bislang Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dolmanstraße eingebrochen. Sie beschädigten eine Terrassentür eines Wintergartens und gelangten so in die Wohnung. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Schmuck. Der Beuteschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizei unter 02202 205-0. (ct)

