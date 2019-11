Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Ahaus (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von circa 7.000 Euro stellen die Folgen einer Kollision zweier Pkw in Ahaus dar. Gekommen war es dazu am Donnerstag gegen 17.25 Uhr auf der Wessumer Straße: Eine 21-jährige Ahauserin befuhr diese mit ihrem Auto in Richtung Graeser Straße. Als sie nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, stieß sie mit dem entgegenkommenden Wagen eines 37 Jahre alten Ahausers zusammen. Dabei erlitten Beide leichte Verletzungen.

