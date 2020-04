Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Coronakrise: Kreispolizei Unna mit der Einsatzbilanz am Osterwochenende sehr zufrieden

Kreis Unna (ots)

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Kreispolizeibehörde Unna am langen Osterwochenende 98 Einsätze gezählt, fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und sieben Platzverweise erteilt. "Das ist eine sehr erfreuliche Bilanz. Bis auf ganz wenige Ausnahmen hat sich über Ostern die große Mehrheit der Bevölkerung im gesamten Kreisgebiet vorbildlich verhalten, was mich tief beeindruckt. Die Bürgerinnen und Bürger beweisen in dieser schwierigen Phase Zusammenhalt, Stärke und Solidarität - dafür gilt unser herzlicher Dank", betont Landrat Michael Makiolla, Leiter der Kreispolizeibehörde Unna.

