Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Metalldiebe geschnappt Dank aufmerksamer Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Mittwoch gegen 07.30 Uhr bemerkten Zeugen an einem stillgelegten Gelände eines metallverarbeitenden Betriebes an der Thyssenstraße ein offenstehendes Tor sowie zwei Personen, die sich dort befanden.

Die Zeugen informierten eine Mitarbeiterin der Stadt, da das Gelände mittlerweile deren Eigentum ist.

Daraufhin fuhr die Frau zu dem Gelände und benachrichtigte zeitgleich die Polizei.

Als sie an dem Gelände eintraf, kam ihr ein Transporter entgegen sowie ein Unbekannter, der hinter dem Fahrzeug herlief. Anschließend beobachtete sie, dass der Transporter auf einem Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufmarktes parkte. Die beiden unbekannten Männer entfernten sich hiernach zu Fuß.

Polizeibeamte stellten dann fest, dass das Auto unverschlossen war, keine Kennzeichen hatte und die Schlüssel steckten.

Der Transporter war randvoll mit Metallschrott, Generatoren, elektrischen Bauteilen, Sauerstoffflaschen, etc..

Diese Sachen stammten aus dem stillgelegten Metallwerk. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten auf einen 41-jähriger Mann aus Solingen. Dieser hatte unter anderem eine Taschenlampe und eine Stirnlampe mit dabei. Die Mitarbeiterin der Stadt erkannte in der Person den Tatverdächtigen wieder, der das Werksgelände zu Fuß verlassen hatte. Im Transporter fanden die Polizisten Personalpapiere des vermutlichen Mittäters.

Den 41-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest. Den Transporter stellten sie sicher. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, die derzeit andauern.

