Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rastatt (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 18:40 Uhr, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer dürfte mit einem in der Kehler Straße geparkten BMW kollidiert sein und so einen Schaden an der hinteren Stoßstange und an der Frontscheibe von rund 2.000 Euro verursacht haben. Ohne das Malheur zu melden, suchte der Unfallfahrer das Weite. Hinweise werden an das Polizeirevier in Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-120 erbeten. /am

