Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Beim Rangieren übersehen

Gernsbach (ots)

Eine Seniorin wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Igelbachstraße leicht verletzt. Die Fußgängerin wurde nach derzeitigem Sachstand gegen 9.30 Uhr von dem 60 Jahre alten Lenker eines Kleinlasters auf einem Fußgängerüberweg übersehen. Dieser rangierte zu diesem Zeitpunkt, um auf die Fahrbahn einzubiegen. Die Frau wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

