Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Leicht verletzt

Kehl (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die kurze Unaufmerksamkeit einer 66-jährigen Toyota-Fahrerin am Mittwochnachmittag in der Straße "Am Sundheimer Fort" dazu geführt haben, dass eine 54 Jahre alte Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Fußgängerin war gegen 16.30 Uhr gemeinsam mit einem Kind dabei, den einen dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren, als die bereits vorbei gefahrene Fahrzeugführerin unvermittelt zurücksetzte. Der Mittfünfzigerin gelang es demnach geraden noch rechtzeitig, das Kind von der Fahrbahn zu ziehen. Sie selbst wurde jedoch am Fuß touchiert, was die Helfer des Rettungsdienstes auf den Plan rief. Die Beamten des Polizeireviers Kehl ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

