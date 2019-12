Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Fahrradkontrollen

Sinzheim (ots)

Beamte des Polizeipostens Baden-Baden-Oos und des Polizeireviers Baden-Baden haben im Verlauf des heutigen Donnerstagmorgens gemeinsam mit einem Schulsozialarbeiter Fahrradkontrollen von Schülern in der Müllhofener Straße durchgeführt. Trotz Regens kamen 32 Schüler/-innen mit dem Rad zur Schule, bei denen insbesondere die Beleuchtung und die Bremsvorrichtung begutachtet wurden. Das Ergebnis waren neun beanstandete Fahrräder bei denen hauptsächlich die Beleuchtung fehlte. Aufgrund der morgendlichen Licht- und der herbstlichen Witterungsverhältnisse werden die Eltern gebeten die Fahrradbeleuchtungen der Kinder zu überprüfen und in Ordnung zu bringen. Gerade für Fahrradfahrer ist es wichtig rechtzeitig wahrgenommen zu werden - deshalb Licht einschalten! /am

