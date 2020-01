Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Auffälliger VW California gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Am Mittwoch gegen 07.00 Uhr stellte eine Xantenerin fest, dass ihr auf dem Grundstück geparkter VW California nicht mehr da war. Als sie am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr nach Hause an der Reeser Straße zurückgekehrt war, hatte der Camping Bulli noch dort gestanden.

Das Fahrzeug (Baujahr 2015) ist lilafarben, bzw. violett und auf das Kennzeichen WES-MM 981 zugelassen. Im Auto befand sich unter anderem ein E-Scooter.

Das Grundstück verfügt über ein elektrisches Eingangstor, dessen Mechanismus die Täter zuvor überwunden hatten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

