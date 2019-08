Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zwei Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol aus dem Verkehr gezogen

Stralsund/Steinhagen (ots)

Am Donnerstag, dem 15.08.2019, registrierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Stralsund zwei Feststellungen im Zusammenhang mit Alkohol im Straßenverkehr.

Zunächst hielten Streifenbeamte gegen 17:10 Uhr in der Rostocker Chaussee in Stralsund einen Fahrradfahrer an. Bei der Verkehrskontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 55-jährige Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, da er u.a. körperliche Ausfallerscheinungen zeigte. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Aufgrund der Feststellungen wurde bei dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den 55-jährigen Radfahrer eingeleitet. Ihm wurde vorläufig die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus wurde die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Im weiteren Verlauf des Abends fiel einer weiteren Streifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Grimmen gegen 21:00 Uhr ein Kleintransporter auf der Landesstraße 192 in Richtung Steinhagen auf, welcher auffällig in Schlangenlinien fuhr. Das Kraftfahrzeug wurde in Steinhagen zur Durchführung einer Verkehrskontrolle angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 52-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 0,66 Promille. Einen weiteren gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest konnte der Transporterfahrer nicht durchführen, weshalb eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ebenfalls die Führerscheinstelle verständigt.

