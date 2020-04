Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Korrektur zur Meldung "250 Quadratmeter große Scheune in Flammen - Brandursache noch unklar"

Fröndenberg (ots)

In der Ursprungsmeldung zum Scheunenbrand in Fröndenberg am Mittwochmorgen (22.04.2020) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Straße heißt In den Wächelten.

