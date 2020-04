Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - 250 Quadratmeter große Scheune in Flammen - Brandursache noch unklar

Fröndenberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01.10 Uhr ist in Fröndenberg (In den Wächteln) eine 250 Quadratmeter große Scheune vollständig abgebrannt, die als Lagerhalle für landwirtschaftliche Geräte genutzt wurde. Tiere wurden dort nicht untergebracht. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Fröndenberg konnten die Flammen gegen 03.50 Uhr unter Kontrolle bringen und die Ausbreitung auf ein angrenzendes Waldstück verhindern. Der Tatort wurde beschlagnahmt, die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

