Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Auffahrunfall mit verletztem Kleinkind

Gevelsberg (ots)

Am Samstag gegen 12:45 Uhr befuhr eine 36-jährige Gevelsbergerin mit ihrem roten Opel Corsa die Hagener Straße in Richtung Ennepetal. Zwischen den Einmündungen zur Breddestraße und zur Uferstraße wich sie einem am Fahrbahnrand anhaltenden roten Nissan Micra aus und kollidierte unmittelbar im Anschluss mit einem davor auf der Fahrbahn stehenden blauen Seat Leon eines 29-jährigen Ennepetalers. Der 29-Jährige befand sich mit seinem Pkw vor der Signalanlage der Baustelle auf der Hagener Straße und musste warten, da diese für seine Fahrtrichtung Rot anzeigte. In seinem Fahrzeug befanden sich auch die 30-jährige Ehefrau sowie das 1-jährige Kind, welche beim Zusammenstoß der Fahrzeuge leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung durch die Rettungskräfte vor Ort wieder entlassen wurden.

