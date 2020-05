Polizei Aachen

POL-AC: Ein Grenzgang schützt vor Strafe nicht - Niederländische und Aachener Polizisten schnappen Täter auf frischer Tat

Aachen/ Vaals (NL) (ots)

Letzte Nacht (22.05.2020) gegen 4 Uhr gelang es niederländischen und Aachener Polizisten gemeinsam, drei Tatverdächtige, nach mehreren Sachbeschädigungen auf deutscher und auf niederländischer Seite, zu fassen. Mehrere Täter hatten zunächst auf deutschem Hoheitsgebiet bei einem Haus auf der Vaalser Straße die Scheiben eingeschlagen, waren dann aber in die Niederlande geflohen. Sich dort wohl in Sicherheit vor der Aachener Polizei wiegend, schlugen sie in einer Seitenstraße weitere Scheiben ein. Wenig später konnten niederländische und deutsche Beamten zusammen die drei Tatverdächtigen jedoch dingfest machen. Sie müssen sich jetzt in beiden Ländern für ihre Taten verantworten, Strafanzeigen wurden gefertigt. Nachdem ihre Identitäten feststanden, durften die Drei wieder auf freien Fuß. (pw)

