POL-RBK: Burscheid - Brennende Krippenfigur mit Weihwasser gelöscht

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Burscheid - Brennende Krippenfigur mit Weihwasser gelöscht

Burscheid (ots)

Ein Burscheider zündete eine Krippenfigur in einer Kirche an. Zeugen konnten die Figur mit Weihwasser löschen und den Täter aufhalten.

Zeugen betraten gestern (01.01.) gegen 17:25 Uhr die Kirche an der Höhestraße. Sie bemerkten einen Mann vor dem Weihwasserbecken und ihm gegenüber eine brennende Krippenfigur. Sofort nahm einer der Zeugen mit den Händen Wasser aus dem Weihbecken und löschte damit das Feuer in der Krippe. Als der Mann daraufhin fliehen wollte, wurde er durch die Zeugen daran gehindert und die Polizei informiert. Der 39-Jährige war stark alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Burscheider behauptete, nur zum Beten in die Kirche gekommen zu sein und um eine Kerze anzuzünden. Zur weiteren Gefahrenabwehr wurde der Mann vorläufig in Gewahrsam genommen und nach seiner Ausnüchterung am nächsten Morgen wieder entlassen. (gb)

