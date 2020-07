Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Verletzter Fahrradfahrer

Herdecke (ots)

Am 03.07.2020, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Wetteraner mit seinem Pkw Seat die Straße Herdecker Bach in Fahrtrichtung Hagen. In Höhe eines Tankstellengeländes beabsichtigte er nach rechts auf das Gelände einzufahren. Zeitgleich näherte sich in gleiche Richtung fahrend ein 19-jähriger Wittener mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg. In Höhe der Einfahrt des Geländes können beide Fahrzeugführer eine Kollision nicht mehr verhindern und es kommt zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht.

