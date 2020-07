Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Geschwindigkeitskontrollen

Hattingen (ots)

Am 02.07. führten Polizeibeamte an der Holthauser Straße Höhe Auf der Ürfe eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In 1,5 Stunden hielten sie 13 Verkehrsteilnehmer an, die deutlich zu schnell unterwegs waren, darunter auch zwei Lkw sowie ein Motorrad. Insgesamt wurden elf Verwarngelder genommen, in zwei Fällen schrieben die Beamten eine Anzeige. Spitzenreiter war ein Pkw, der bei erlaubten 50 km/h mit 94 km/h gemessen wurde. Die Folge: Geldbuße, Punkte und Fahrverbot.

