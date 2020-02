Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Exhibitionist zeigt sich in Straßenbahn mehreren Frauen - 23-Jähriger festgenommen

Mannheim (ots)

Am Freitagmorgen gegen 6 Uhr zeigte sich ein 23-jähriger Exhibitionist in der Straßenbahn der Linie 5 von Viernheim nach Mannheim mehreren Fahrgästen in unsittlicher Weise. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde gegen 6.25 Uhr an der Haltestelle am OEG-Bahnhof von der zwischenzeitlich verständigten Polizei angetroffen und festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen.

