Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Pkw fährt zwei Fußgänger an

Schwelm (ots)

Am 01.07. gegen 10:30 Uhr ereignete sich in der Innenstadt ein Unfall, bei dem zwei Fußgänger leicht verletzt wurden. Ein 83-jähriger Sprockhöveler beabsichtigte, von der Wilhelmstraße nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Dabei missachtete er zwei Fußgänger, die die Wilhelmstraße aus seiner sich von rechts nach links querten. Er berührte die beiden 80-jährigen Eheleute mit der vorderen Stoßstange des Pkw. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit wurden beide nur leicht verletzt, sie wollten sich nach Abschluss der Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Ein Sachschaden entstand nicht.

