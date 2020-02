POL-DO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Polizei Dortmund

Gegen 05:00 Uhr am 08.02.2020 kam es in einem Mehrfamilienhaus in Hamm zu einem Brand vor einer Wohnung im 3. Obergeschoss. Das Feuer konnte durch die Bewohner der Wohnung unmittelbar nach Ausbruch gelöscht werden, sodass weder ein Gebäudeschaden entstanden ist, noch Bewohner verletzt wurden. Zur Tatzeit hielten sich sechs Personen in der Wohnung auf.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Am gestrigen Tage wurde ein 26-jähriger Hausbewohner wegen des Verdachts des versuchten heimtückischen Mordes und der versuchten schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen. Dieser soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und der genauen Brandursache dauern an.

Zuständige Staatsanwältin ist Sandra Lücke, Tel. 0231-926-26123

