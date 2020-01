Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Unfall auf der B 10

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 14.15 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem Audi A3 samt Anhänger auf der B10 von Ulm in Richtung Amstetten unterwegs. Bei Lonsee kam ihm ein größeres, dunkles Auto entgegen. Dieses fuhr immer mehr auf seine Fahrspur und touchierte schließlich den Spiegel des Audi. Um einen kompletten Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 24-Jährige stark nach rechts ausweichen. Er rammte dabei einen Leitpfosten und der Anhänger löste sich von der Anhängerkupplung. Der führerlose Hänger prallte gegen zwei Richtungstafeln. Die Ladung, die Fahrzeuge und die Verkehrszeichen wurden erheblich beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den entstanden Sachschaden auf 10.000 Euro. Doch anstatt sich seiner Verantwortung als Unfallverursacher zu stellen, flüchtete der Fahrer des dunklen Autos in Richtung Ulm. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und hofft auf weitere Zeugenhinweise unter der Telefon-Nr. 0731/188 3312.

++++++++++++++++0017931 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell