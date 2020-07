Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Radfahrer stürzt

Hattingen (ots)

Am 01.07. gegen 20:00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Hattinger mit seinem Fahrrad den Salzweg. In einer Kurve rutschte er mit dem Rad weg und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Rad und Helm wurden zur Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt.

