FW-PL: OT-Stadtmitte. Defekte Heizungsanlage ruft Feuerwehr auf dem Plan.

Plettenberg (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 14:20 wurde die Feuerwehr zu einem Gebäude am Hechmecker Weg alarmiert, bei dem eine merkwürdige Rauchentwicklung im Bereich des Kamins erkannt worden sei. Zunächst alarmierte die Kreisleitstelle die Feuer- und Rettungswache, welche mit HLF, DLK und RTW zur Einsatzadresse anrückte. Nach Eintreffen wurde ein Trupp unter Atemschutz über die Drehleiter zur Erkundung auf das Dach geschickt. Dabei wurde eine starke Rauchentwicklung mit Ruß- und Flockenbildung aus dem Kamin entdeckt, worauf der Einsatzleiter das Stichwort auf F!-Kaminbrand erhöhen ließ. Die zuständige Löschgruppe Stadtmitte rückte daraufhin mit zwei LFs zur Einsatzstelle aus. Da zunächst kein Zugang in das Gebäude bestand, wurde eine Steckleiter in Stellung gebracht, um durch ein Fenster im ersten Obergeschoss hinein zu gelangen. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz durchsuchte danach das Gebäude. Hierbei wurde im Keller eine defekte Ölheizung ausgemacht. Gemeinsam mit dem hinzugerufenen Schornsteinfeger wurde die Anlage außer Betrieb genommen, worauf die Rauchentwicklung aus dem Kamin endete. Nach den Maßnahmen wurde die Einsatzstelle dem Eigentümer übergeben und die Feuerwehr rückte nach circa einer Stunde Einsatzzeit in ihre Standorte ein.

Rückfragen bitte an:

