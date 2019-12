Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Beiese. Gemeldeter Kleinbrand stellt sich als verwaiste Feuertonne raus.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots)

Am heutigen Montag gegen 15:21 Uhr wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache zu einem Kleinbrand zur Straße Am Beiese alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte es sich um eine brennende Mülltonne handeln. Bei Eintreffen erkannten die Einsatzkräfte, dass es sich um eine Feuertonne handelte, in der offensichtlich Unrat verbrannt wurde. Aufgrund der räumlichen Nähe zu einigen Garagen und da kein Verantwortlicher auffindbar war, wurde das Feuer mit einem Schnellangriffsrohr abgelöscht.

Nach circa 30 Minuten war der Einsatz beendet und die Feuerwehr rückte Richtung Wache ein.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Plettenberg

Matthias Greth

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell