FW-PL: OT-Ohle. PKW überschlägt sich. Zwei Verletzte.

Plettenberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8 musste die Plettenberger Feuerwehr am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 15.20 Uhr ausrücken. Ein PKW hatte sich auf der Kreisstraße zwischen -Am Gringel- und -auf der Burg- überschlagen und war auf dem Dach liegend zum Stehen gekommen. Die beiden Fahrzeuginsassen hatten bei Eintreffen der Rettungskräfte ihr Fahrzeug bereits verlassen. Beide wurden bei dem Unfall verletzt und mussten nach notärztlicher Sichtung per Rettungswagen dem Plettenberger Krankenhaus zugeführt werden. Die Feuerwehr unterstützte bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten und musste auslaufende Betriebsmittel aufnehmen. Die Kreisstraße 8 wurde zwischenzeitlich komplett gesperrt. Der Verkehr wurde später dann bis zur Bergung des Fahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zu Unfallursache, Schweregrad der Verletzungen sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

