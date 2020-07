Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Wohnungseinbruch

Hattingen (ots)

Am 30.06. zwischen 15 und 16 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lessingstraße ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Die Beute steht bislang noch nicht fest. Eine Zeugin gab Hinweise auf zwei verdächtige Personen. Beide sollen männlich und ca. 180cm groß gewesen sein, der ein mit einer hageren Figur und dunklen kurzen Haaren, der andere mit einer schlanken Figur mit Bauchansatz. Hinweise an die Polizei unter 02324-9166-6000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell